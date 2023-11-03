تحليق 44 رحلة بالون طائر تقل ألف سائح بالأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، تحليق 44 رحلة بالون طائر تقل حوالي 1000 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لمصدر مسئول في البالون الطائر.

انتعاش السياحة في الأقصر

وأوضح المصدر أن الانتعاشة السياحية التي يشهدها البالون الطائر بالأقصر، تأتي تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، إذ تستقبل الأقصر آلاف السائحين من مختلف دول العالم لقضاء أجواء شتوية رائعة في عاصمة السياحة العالمية.

متابعة شروق الشمس

وأشار المصدر إلى أن البالون الطائر من الأنشطة السياحية المميزة المصنفة ضمن سياحة المغامرات، وتستغرق الرحلة الواحدة حوالي 35 دقيقة، تبدأ من الإقلاع من مطار البالون أمام حتشبسوت غرب الأقصر، حسب ميعاد الرحلة، فهناك رحلات تبدأ في الخامسة والنصف فجرا للحاق بلحظة شروق الشمس، وهي تكون عادة مرتفعة الثمن عن باقي الرحلات التي تنطلق بعدها.

لوحة فنية تشكيلية

ويستمتع السائح خلال الرحلة بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي، ونهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة الزراعية والجبلية، والتي تكوّن لوحة فنية تشكيلية رائعة، كما يستمتع السائح برؤية المعالم الأثرية عن قرب من خلال الطيران على ارتفاعات منخفضة جدا، ثم الاستمتاع برؤية الأقصر، بشكل كامل من خلال الطيران على ارتفاعات تصل إلى 3 قدم.

بالون الأقصر الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.