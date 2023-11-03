أماكن شراء اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.. «أقل من بره»

تعد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، إحدى أبرز المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها خلال الشهور الماضية لمواجهة الغلاء، ومساعدة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية من سلع غذائية أو أثاث أو غيرها من المنتجات الأخرى، ما يجعل المواطنون يهتمون بمعرفة الأماكن التي يتم بيع السلع بها وفق أسعار المبادرة، ومن أهم السلع الغذائية التي يسعون للحصول عليها، اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة.

وهناك العديد من المنافذ التي تتيح للمواطنين، فرصة شراء السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير المنافذ والهايبر ماركت التي تبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، وفق أسعار المبادرة الحكومية لتخفيض للأسعار، التي جاءت كالتالي:

أماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة

وتحرص العديد من المنافذ التابعة لعدد من الوزارات المختلفة والمختصة، على إنتاج وبيع السلع الغذائية، وتتمثل في الآتي:

- منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المتواجدة والمنتشرة في جميع المحافظات.

- منافذ وزارة الزراعة الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

- المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات.

- المنافذ الخاصة بأمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- المنافذ والفروع المختلفة الخاصة بشركة دلتا ماركت والمتواجدة في الأنحاء كافة.

- المنافذ والفروع الخاصة بشركة مصرية ماركت المنتشرة في الأنحاء كافة.

- المنافذ والفروع الخاصة بسلاسل السوبر ماركت الكبرى المنتشرة في الأنحاء كافة.

سلاسل هايبر ماركت تبيع اللحوم بأسعار مخفضة

وهناك العديد من سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة، التي تبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وفق مبادرة الحكومة المصرية، وتتمثل في الآتي:

- الفروع الخاصة لمجموعة سلاسل هايبر ماركت.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر السرايا ماركت.

- الفروع الهاصة بمجموعة سلاسل هايبر أوكازيون.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر خير زمان.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر جملة ماركت.

- الفروع الخاصة بمجموعة سلاسل هايبر أسواق فتح الله.