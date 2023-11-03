أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق.. البيضاء بـ65 جنيها
كتب:
محمد سيف
07:50 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الدواجن
حافظت مبادرة الحكومة، على تفعيل نسبة تخفيض قيمتها 15% في أسعار الدواجن بشكل منتظم، منذ إطلاقها من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وساهمت تلك المبادرة في ثبات أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023، إذ سجلت نحو 65 جنيهًا في المزرعة.
أسعار الدواجن اليوم في المحلات
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 3-11-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 79 و74 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن في المزرعة
«الوطن» ترصد أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 3-11-2023 في المزارع، وهي كالتالي:
- الدواجن البيضاء 65 جنيهًا.
- الفراخ الساسو 91 جنيهًا.
- الفراخ البلدي 111 جنيهًا.
- أمهات بيضاء 63 جنيهًا.
- بياض أبيض سلك 55 جنيهًا.
- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.
- بياض أحمر سلك 68 جنيهًا.
- بياض أحمر أرضي 74 جنيهًا.