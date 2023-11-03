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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق.. البيضاء بـ65 جنيها

كتب:

محمد سيف
07:50 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الدواجن

الدواجن

حافظت مبادرة الحكومة، على تفعيل نسبة تخفيض قيمتها 15% في أسعار الدواجن بشكل منتظم، منذ إطلاقها من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وساهمت تلك المبادرة في ثبات أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023، إذ سجلت نحو 65 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم في المحلات     

 وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 3-11-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 79 و74 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن في المزرعة

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 3-11-2023 في المزارع، وهي كالتالي:

- الدواجن البيضاء 65 جنيهًا. 

- الفراخ الساسو 91 جنيهًا.     

- الفراخ البلدي 111 جنيهًا.  

- أمهات بيضاء 63 جنيهًا.     

- بياض أبيض سلك 55 جنيهًا.     

- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.     

- بياض أحمر سلك 68 جنيهًا.      

- بياض أحمر أرضي 74 جنيهًا.

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