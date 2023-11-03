تداول 26 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 7 سفن، وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 597 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 388 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 22 ألف طن بضائع، 209 شاحنات و15 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينة الحرية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 1، بينما تغادر السفينة ALMOTHANNA وعلى متنها 16 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما شهد الميناء بالأمس وصول للسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2868 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي «آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور».

وصول وسفر 1145 راكبا

كما يستعد ميناء بورتوفيق بالبحر الأحمر اليوم لمغادرة السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكبا بموانيها.