محافظ الأقصر يلتقي رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر لمناقشة سير المشروعات التنموية

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المهندس حسنى منصور علي، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، لمناقشة سير أعمال عدد من المشروعات بمحافظة الأقصر المنوط بتنفيذها جهاز التعمير البحر الأحمر.

تفقد عدد من المشروعات

وأوضح رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، أنه جرى تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك لدفع عجلة العمل وتنفيذها على الوجه الأكمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

مشروعات حياة كريمة

وتضمنت الجولة متابعة سير أعمال المرور مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أرمنت وإسنا، ومشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش البر الغربي بالأقصر، ومشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الحضري بمدينة الأقصر، ومشروع تغطية ترعة رمسيس بمدخل معبد هابو، مشروع إنشاء مبنى وحدة اجتماعية بمدينة البياضية.

مدخل معبد هابو

وترأس رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، اللجنة المشكلة لمعاينة طريق مدخل معبد هابو بعد تنفيذ جهاز تعمير البحر الأحمر، مشروع تغطية لترعة رمسيس، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق المؤدي لمعبد هابو وإنارته، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى، من جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندسة ميري روحي، مدير عام كهرباء محافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير عام الطرق، ومهندسي جهاز التعمير بالأقصر ومسؤولي الشركات المنفذة.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، التزام كل الشركات المنفذة للمشروعات بالخطط الزمنية المحددة وتكثيف ورديات العمل لضمان إنهائها في التوقيتات المقررة.