بشرى للأمهات.. انخفاض أسعار الأجبان في الأسواق المصرية

دائما ما يبحث المواطنين يوميا على أسعار المنتجات في الأسواق، وعن تحرك أسعارها، لذلك تحرص بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على متابعة الجمهور بتحديثات الأسعار بشكل يومي، وعكست اليوم أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار الجبن بالأسواق، هذا بالتزامن مع استمرار الموسم الدراسي وحاجة كافة المنازل لهذا النوع من الأغذية حيث يستخدمه الطلاب بشكل يومي.

بوابة الأسعار تزف بشرى للأمهات

وزفت بوابة الأسعار بشرى للأسر المصرية حيث أفادت أن انخفاض سعر كيلو الجبن الأبيض بواقع 1.66 جنيه للكيلو، حيث بات السعر حاليا 109 جنيهات، فيما بلغت قيمة الانخفاض 1.49% عما كان عليه من قبل ذلك الانخفاض.

أما عن سعر الجبنة البيضاء الإسطنبولي فقد هبط سعر الكيلو منها 3.14 جنيه، حتى باتت تباع بسعر 117 جنيها، حيث انخفضت بنسبة 2.6% عن السعر الذي كانت تباع به من قبل.

انخفاض سعر كيلو الجبن الشيدر

وعن الجبن الشيدر، فقد أعلنت البوابة انخفاض سعره 4.56 جنيه دفعة واحدة، حتى بات يباع حاليا بسعر 211 جنيها للكيلو، وبلغت قيمة الانخفاض بالنسبة المؤية فيه لـ2.11% من السعر المعلن مسبقا.