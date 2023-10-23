أسعار السلع الأساسية ضمن مبادرة الحكومة.. الجبنة المثلثات بـ8 جنيهات

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين في ظل التحديات العالمية، انطلقت قبل عدة أيام مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع التجار واتحادات المنتجين.

تهدف المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتخفيف عن كاهلهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بخصومات تتراوح بين 15 و25%.

وترصد السطور التالية أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، وفق البيانات الصادرة عن الغرف التجارية.

أسعار السلع الأساسية

سجل سعر كيلو العدس المعبأ 40 جنيها.

سجل سعر كيلو السكر نحو 27 جنيها.

سجل سعر زجاجة الزيت 700 مللي نحو 34 جنيها.

سجل سعر كيلو العدس المجروش نحو 36.5 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

يتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 18 حتى 20 جنيها.

سجلت أسعار علبة الجبنة المثلثات 8 قطع نحو 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو اللبن المعبأ نحو 28 جنيها.

سجل سعر زجاجة الزيت اللتر صافي نحو 46 بدلا من 54 جنيها بتراجع يقدر بنحو 8 جنيهات.

سجل سعر عبوة الجبنة 500 جرام نحو 24 بدلا من 30 جنيها بتراجع يقدر بنحو 6 جنيهات.