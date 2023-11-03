باحث: سيناريوهات إسرائيل لمستقبل غزة تصطدم بموقف مصر والسلطة الفلسطينية

قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إنه تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لدولة الاحتلال الإسرائيلية، هناك سيناريوهات مطروحة للوضع في غزة بعد الحرب، يتحدث فيها الوزير الأمريكي مع الحكومة الإسرائيلية، وتتناول طرح بديل للفصائل الفسلطينية في غزة، حال تمكنت تل أبيب من تحقيق أهدافها من الحرب على غزة، من بين تلك السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة مجددا.

صعوبة إخراج الفصائل الفلسطينية من غزة

أضاف «زكارنة»، خلال مداخلة له عبر «زووم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ من أبرز السيناريوهات المطروحة أيضاً، إعادة إنتاج ما حدث عام 1982 من إخراج الفصائل الفلسطينية من لبنان، ووقتها حاربت منظمة التحرير الفلسطينية في أرض غير بلدها، وبالتالي كان الطرح الخاص بخروجها بأسلحتها من لبنان منطقيا، بخلاف الوقت الراهن، فمن الصعوبة إخراج الفصائل من غزة.

مصر ترفض تهجير أهالي غزة

وتابع الباحث السياسي: «ما يحدث في فلسطين الآن على أرض الواقع، لا ينطبق على هذه الحالة، ناهيك عن موقف بعض الجهات العربية وأبرزها مصر، الرافض بوضوح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكذلك السلطة الفلسطينية ترفض عودتها إلى حكم القطاع، على ظهر دبابة».