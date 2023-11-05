عاجل.. الأسمنت يخسر 350 جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي.. قائمة بالأسعار

تراجعت أسعار الأسمنت خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 350 جنيها للطن، وهي أعلى نسبة انخفاض خلال 7 أيام بحسب المعلن على منصة بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن أسعار الأسمنت اليوم تتفاوت بحسب نوع الأسمنت واستخدماته المتعددة في التسليح وأعمال التشطيب، وجاءت أسعار الأسمن كالتالي:

ننشر أسعار الأسمنت

- الأسمنت الرمادي 2313 جنيها.

- أسمنت المعلم 2195 جنيها.

- أسمنت السهم 2080 جنيها.

- أسمنت الفهد 2095 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2090 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2055 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2095 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2180 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2160 جنيها.

- أسمنت حلوان 2180 جنيها.

- العسكري بني سويف 2080 جنيها.

- أسمنت المنيا 2050 جنيها.

- أسمنت التعمير 2080 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 1990 جنيها.

- أسمنت النهضة 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1980 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1990 جنيها.

- أسمنت البرج 1990 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1890 جنيها.

- أسمنت أسوان 1995 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1970 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1980 جنيها.