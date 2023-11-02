250 جنيها تراجعا في سعر طن الأسمنت اليوم الخميس

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق، محققة انخفاضا بشكل واضح في سعر الطن، من أعلى سعر سجلته، ووصلت قيمة الانخفاضات إلى 250 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وأشارت البيانات، إلى أن سعر طن الأسمنت الرمادي سجل في آخر أكتوبر 2023 مبلغ 2593 جنيه للطن، بينما سجل اليوم 2313 جنيها للطن، حيث بلغت قيمة الانخفاضات خلال يومين 250 جنيه دفعة واحدة.

كما شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاضا في السوق المحلية، وشهد سعر «حديد عز» اليوم الخميس، انخفاضا في سعر الطن، حيث سجل 39 ألفا و240 جنيها للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك، وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

وانخفض سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، ليسجل 37 ألفا و550 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم السبت 524 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 470 دولارا للطن الواحد.