أسعار الأسمنت الیوم الخميس 2-11-2023 في الأسواق.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، استقرارا ملحوظا، مقارنة بأمس، إذ تراجع نحو 65.22 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

ويتراوح أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023 في الأسواق المصرية ما بين 2300 - 2600 جنيه للطن، وفقًا لنوع الأسمنت

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- أسمنت المعلم 2020 جنيه للطن.

- أسمنت الفهد 2000 جنيه للطن.

- أسمنت العسكري 1900 جنيه للطن.

- أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2030 جنيها للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف 2030 جنيها.

- أسمنت السويدي 2400 جنيه.

- أسمنت المخصوص 2200 جنيه.

- أسمنت السويس 2240 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها.

- أسمنت سيناء 2030 جنيها.

- أسمنت حلوان 2240 جنيها.

- أسمنت المنيا 2000 جنيه.

- أسمنت المصري 1940 جنيها.