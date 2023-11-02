أسعار الأسمنت الیوم الخميس 2-11-2023 في الأسواق.. تراجع ملحوظ
كتب:
وليد عبد السلام
09:51 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
أسمنت مسلح
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023، استقرارا ملحوظا، مقارنة بأمس، إذ تراجع نحو 65.22 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر الأسمنت الیوم للمستھلك
ويتراوح أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2-11-2023 في الأسواق المصرية ما بين 2300 - 2600 جنيه للطن، وفقًا لنوع الأسمنت
سعر طن الأسمنت الیوم في مصر
- أسمنت المعلم 2020 جنيه للطن.
- أسمنت الفهد 2000 جنيه للطن.
- أسمنت العسكري 1900 جنيه للطن.
- أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.
- أسمنت جنوب الوادي 2030 جنيها للطن.
- أسمنت العسكري بني سويف 2030 جنيها.
- أسمنت السويدي 2400 جنيه.
- أسمنت المخصوص 2200 جنيه.
- أسمنت السويس 2240 جنيها.
- أسمنت النصر 2150 جنيها.
- أسمنت سيناء 2030 جنيها.
- أسمنت حلوان 2240 جنيها.
- أسمنت المنيا 2000 جنيه.
- أسمنت المصري 1940 جنيها.