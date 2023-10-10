أعلن مجلس الوزاراء تدشين المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية، عقب ارتفاع الأساعار التي شهدت مؤخرا في اغلب الأسواق المصرية، وشددت الحكومة التزام التجار والمحلات بالتخفيضات المعلنة والتي تترواح بين 15% و25%، عن طريق كتابة السعر على السلعة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.

الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

وشملت إجراءات الحكومة لخفض الأسعار، معاقبة المتلاعبين بالأسعار، لذا تستعرض «الوطن» الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك والإبلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار وعدم التزامهم بالسعر المحدد، وفقًا لما هو معلن من قبل جهاز حماية المستهلك.

خطوات تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

وجاءت خطوات تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك على النحو التالي:

1 - الاتصال على الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 من أي تليفون أرضي.

2- إرسال رسالة بمضمون الشكوى عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

3 - إرسال شكواك إلكترونيا بالدخول من تطبيق المحمول على «جوجل ستور» وأبل ستور.

4 - إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

5 - التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

خطوات تقديم شكوى إلكترونية لجهاز حماية المستهلك

في حالة تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، يرجى كتابة البيانات التالية:

الاسم، الجنس، الوظيفة، السن، المحافظة، المدينة، المنطقة، العنوان، تليفون المنزل، تليفون العمل، الموبايل، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، بيانات عن السلعة أو الخدمة، محل الشكوى، بيانات المشكو في حقه، تفاصيل الشكوى.

- إدخال كود التحقيق المرسل لك.

- اضغط على الخانة أمام هل تريد التسجيل في الموقع لتتمكن من متابعة الشكاوي الخاصة بك؟

- اكتب كامة المرور وأكدها.

- اضغط إرسال الشكوى.

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

ومن الأوراق الطلوبة لتقديم شكوى لدى جهاز حماية المستهلك، في حال استخدام أي وسيلة من تلك الوسائل السالف ذكرها، يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى، في حالة استيفاء البيانات على رقم الواتس 01281661882.

نصائح قبل تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

ونوه جهاز حماية المستهلك بأنه لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر، ونصح بأن يتجه الشاكي إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم جدوى هذه الأمر يمكنك التوجه لأقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى، بشكل رسمي.