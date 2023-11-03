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كسر ماسورتي مياه بالمعادي وجار العمل على إصلاحهما

كتب:

وائل فايز
03:06 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
كسر ماسورة مياه

كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة عمليات حي المعادي بالقاهرة بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه شرب بشارع 100، بالإضافة إلى كسر ماسورة مياة شارع 108 بجوار محطة مترو حدائق المعادي.

 صيانة المرافق 

وأكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، أنه جار العمل على إصلاح كسر المياه وإعادة الضخ للمناطق المتضررة، مؤكدا حرص أجهزة الحي على صيانة المرافق الحيوية، وذلك ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كافهة أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.