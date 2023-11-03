إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

اصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم أعلى طريق محور ٢٦ يوليو اتجاه اكتوبر ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم أعلى محور ٢٦ يوليو ، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى نتج عنها إصابة ٣ أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات