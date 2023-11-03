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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:09 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
حادث

حادث

 اصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم أعلى طريق محور ٢٦ يوليو اتجاه اكتوبر ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم أعلى محور ٢٦ يوليو ، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى نتج عنها إصابة ٣ أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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