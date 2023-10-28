«الصحة»: ارتفاع عدد وفيات حادث طريق مصر إسكندرية إلى 34 حالة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحادث المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي وقع صباح اليوم السبت.

ارتفاع في عدد ضحايا الحادث المروري

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك ارتفاعا في عدد ضحايا الحادث المروري على الطريق القاهرة الإسكندرية، حيث ارتفعت الوفيات إلى 34 حالة، والمصابين إلى 64.

سبب الحادث وارتفاع عدد المصابين

وأضاف مساء اليوم السبت، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد المصابين والوفيات في حادث القاهرة والإسكندرية اشتعال النيران لحظة التصادم.

وأكمل أن هناك 13 حالة مصابة تحت العلاج والملاحظة من إجمالي 61 حالة دخلوا المستشفيات القريبة من موقع الحادث.