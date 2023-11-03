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الخارجية السويدية تعلن مقتل عدد من مواطنيها في غزة

كتب:

كريم عثمان
02:48 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
وزير خارجية السويد

وزير خارجية السويد

قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، نقلًا عن معلومات تلقتها من سلطات محلية، إن عددًا من السويديين قتلوا في قطاع غزة، خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

السويد تعلن مقتل عدد من مواطنيها في غزة

وأضافت الخارجية السويدية، في بيان: «تلقت وزارة الخارجية المعلومات بعد السابع من أكتوبر، والقنصلية العامة للسويد في القدس تتعامل مع تلك الحالات».

ولم تفصح السويد عن مزيد من المعلومات عن عدد قتلى السويد، ولا ظروف مقتلهم.

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بقلم كريم عثمان