القبض على مندوب شركة أدوية لترويجه العقاقير الطبية المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط «مندوب بإحدى شركات الأدوية، مقيم بالجيزة» وبحوزته 250 علبة تحوي 7500 قرص عقار مخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه بمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.