رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على مندوب شركة أدوية لترويجه العقاقير الطبية المخدرة

كتب:

محمد بركات
03:10 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أدوية

أدوية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط «مندوب بإحدى شركات الأدوية، مقيم بالجيزة» وبحوزته 250 علبة تحوي 7500 قرص عقار مخدر، ومبلغ مالي، وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه بمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الاتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

أطباء يرصدون وضع مستشفيات غزة تحت وطأة الحرب.. «لا متخصصون ولا أدوية»

رئيس الوزراء الأردني: تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات أدوية لغزة

غلق عيادة طبية غير مرخصة بداخلها أدوية منتهية الصلاحية في الشرقية

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في بلبيس ومنيا القمح بالشرقية

غلق مركز طبي ومعمل تحاليل وضبط أدوية منتهية الصلاحية في الشرقية

«بيطرى القاهرة» تطرح مناقصة عامة لتوريد أدوية وكيماويات ومعدات غدا
بقلم محمد بركات