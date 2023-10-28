«بيطرى القاهرة» تطرح مناقصة عامة لتوريد أدوية وكيماويات ومعدات غدا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، طرح مناقصة عامة لتوريد وشراء أدوية وكيماويات ومعدات ومستلزمات بيطرية، وذلك غدا الأحد، الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر المديرية بعين الصيرة.

سعر كراسة الشروط والمواصفات 351 جنيها، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سحب كراسة الشروط من الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، الكائنة في 2 شارع جبرة الظريفة، عين الصيرة، بجوار شرطة النجدة، مصر القديمة.

قيمة التأمين والشروط

قيمة التأمين المؤقت الابتدائي 25000 جنيه.

على صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه سداد التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمة العقد، خلال المدة المحددة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري بالقاهرة عن طريق أي بنك طبقًا لطريقة التحصيل الالكتروني.

من حق المديرية أن تطلب قبل نهاية السنة من المورد زيادة الكميات بنفس الشروط والأسعار بما يوازي 15% من الكمية.

من حق المديرية إلغاء التعاقد في أي وقت تشاء إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي هذا، وعليها أن تخطر المتعاقد معها بالإلغاء قبل حدوثه بمدة شهر بكتاب مسجل على عنوانه المبين بالعقد.

يمكن الغاء التعاقد فى حالة من حالات الإخلال بأي شرط من شروط العقد بل والرجوع على المورد المتعاقد بالتعويضات عن الأضرار في حالة عجزه أو امتناعه عن التوريد أو تأخره في ذلك وتوقيع الغرامات ومصادرة التأمين.

طريقة تقديم العطاءات

تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.

يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً فقط.

تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.