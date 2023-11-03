القبض على المتهم بسرقة 1700 شاشة محمول من محل بالجيزة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك محلات لبيع وصيانة الهواتف المحمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- 1700 شاشة هواتف- 59 هاتف محمول- لاب توب- بعض أدوات الصيانة) من داخل المحل.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (فنى صيانة سابق بالمحل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، أرشد عن كافة المسروقات والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.