توقعات بوصول أسعار الذهب عالميا إلى 2000 دولار للأوقية

حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب كبيرة خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يعتزم حاليًا خفض معدلات الفائدة، مع التركيز على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وفق موقع «إنفيستينج».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1992 دولار للأوقيةـ فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1985 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 106.215 نقطة.

وأشار باول خلال مؤتمر صحفي عُقِد عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي، إلى أن الطريق أمامنا لتحقيق أهداف التضخم لا يزال طويلاً، وأن البيانات الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية هي مجرد بداية في بناء الثقة بأن التضخم سيتجه نحو الهدف المنشود بشكل مستدام.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار ما يقرب من 0.5%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين نزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وتشير توقعات الخبير العالمي هارشال باروت لشركة ميتالز فوكاس العاملة في مجال أبحاث المعادن إلى أن وصول الذهب إلى مستوى الـ2000 دولار ليس بعيدًا جدًا عما نحن فيه في الوقت الحالي، خاصة في ضوء التقلبات التي يشهدها السعر الفترة الحالية، فلا يمكن استبعادان نرى تلك المستويات مرة أخرى.

ارتفع الذهب، الذي يستخدم كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على السبائك وسط تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.