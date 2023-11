قوات الاحتلال تواصل سياسة تفجير منازل الفلسطينيين.. ومواجهات في نابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة بتفجير منازل الفلسطينيين واقتحام محافظات ومدن الضفة، إذ نسفت منزلا يعود للأسير خالد خروشة، والد الشهيد عبدالفتاح في حي المساكن الشعبية بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في المنطقة المحيطة بمخيمي عسكر الجديد والقديم، وفي حي المساكن الشعبية، ما أسفر عن إصابة طفل «15 عاما»، وشابين آخريين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، إمام مسجد عسكر غسان بدران. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال مخيم عقبة جبر، جنوب غرب أريحا.

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 142 شهيدا، كما استشهد فلسطيني يدعى عاصم جهاد رمضان، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس، أمس الأول الأربعاء.

وأصيب شاب فلسطيني وصفت حالته بالخطيرة بالرصاص الحي، خلال مواجهات في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. وفي إطار سياسية الاعتقالات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال شابين فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

