شهداء ومصابون في استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى بغزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بصاروخ، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة في وقت سابق.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

وكان الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد حذر في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتا إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدراتها على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.