دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم أسعدهما خيرا من سعادة الدنيا»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالديها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لولديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، معلقة: «اللهم ارحم من أخذتهم إليك فاسعدهم خيرا من سعادة الدنيا، اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم واجعل دار الخلد منزلهم يا رب العالمين سمير غانم و دلال عبدالعزيز».

لتنهال تعليقات متابعيها بالدعاء بالرحمة لهم ولها ولشقيقاتها إيمي بالصبر.

دنيا سمير غانم تدعم لشعب فلسطين

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المتتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي راح ضحيته آلاف الشهداء وذلك عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر مجموعة صور لأحداث غزة، وعلقت عليها بدعاء، قائلة: «يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت القوي الحق، العدل، الرحمن، الرحيم، ارحمهم برحمتك يا رب واحرسهم بعينك التي لا تنام، والطف بهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل».