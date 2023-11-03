النائبة هند حازم تشكر أسرة عمل حكاية «عيشها بفرحة»: إبداع في الأداء

حرصت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، ممثلة لفئة ذوي الإعاقة، على توجيه الشكر لأسرة عمل حكاية «عيشها بفرحة»، التي جاءت ضمن مسلسل 55 مشكلة حب، والذي يعرض عبر شاشة قناة أون.

النائبة هند حازم توجه الشكر لأسرة حكاية «عيشها بفرحة»

وكتبت النائبة هند حازم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «شكر واجب للدراما المصرية باسمي وباسم كل ذوي الإعاقة بشكر الدراما المصرية لأنها لأول مرة تعرض ملفات ذوي الإعاقة بموضوعية وبالتفاصيل البسيطة اللي محدش بياخد باله منها من خلال مسلسل عيشها بفرحة».

وأضافت: «الدراما والإعلام أكثر الأدوات المجتمعية اللي بتساعد في تغيير ثقافة المجتمع شكرا للجميلة المتميزة الفنانة هبة مجدي برفعلك القبعة على قيامك بالدور وبكل تفصيلة تخصنا شكراً للرائع الفنان هاني عادل على مذكرتك للدور الواضحة في الأداء وتركيزك على تفاصيلنا».

وأردفت: «شكرا جدا من القلب للفنانة حنان سليمان واللي قامت بدور كل أم لشخص مستخدم كرسي متحرك بكل إحساس وبراعة في الأداء شكرا للجميلة نور إيهاب الأخت الوفية المحبة لأختها والسند ليها، شكرا للفنان عمرو محمود ياسين على الإبداع في الإشراف على الكتابة وتركيزك على التفاصيل ببراعة شكرًا على الإبداع في الإخراج شكرا لكل العاملين على المسلسل والمصورين وكل طاقم العمل شكرا من القلب، الكرسي أسلوب حياة».