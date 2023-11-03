خبير أمني: دور مصر تجاه فلسطين وفتح معبر رفح لا تستطيع أي دولة فعله

أكد اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي، أنه لا توجد دولة تستطيع تُحاجي مصر في القضية الفلسطينية منذ 1948، وأن مصر تقف مع الدولة الفلسطينية في كل وقت، ومع مرور الوقت، تمكنت مصر رغم تعنت دولة الاحتلال من فتح معبر، وإدخال المساعدات، واستقبال الفلسطينيين الجرحى.

وأثنى اللواء محمود زاهر على مجهود مصر الشديد دوليًا وإقليميًا، ونجاحها في وصول المساعدات الطبية والغذاء، وهو أمر لم يقم به أحد في البداية غير مصر، ثم بدأت بالسماح بكل من هو جريح في غزة ويحتاج لعمليات طبية بالدخول للخضوع للعلاج في مستشفيات مصر.

الخبير الأمني والاستراتيجي: التحرك تجاه سيناء ينهي القضية الفلسطينية

وأكد «زاهر» أن الدولة المصرية حددت أن التحرك في اتجاه جنوب غزة وإزاحة الشعب الفلسطيني على حدود مصر خط أحمر وممنوع تمامًا، لأنه ينهي القضية الفلسطينية ويجعل سيناء المصرية أصبحت أرض فلسطينية، ثم ستشتبك مع دولة الاحتلال.