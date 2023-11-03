رئيس مصر أكتوبر: مصر بذلت جهودا غير مسبوقة لإدخال 200 طن مساعدات لغزة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية وقيادتها، بذلت جهودا كبيرة وغير مسبوقة من أجل إدخال 200 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى أهل غزة.

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجهود المصرية في القضية الفلسطينة، جعلت العالم يشيد بدورها، ويؤكد على أن حل أزمة القضية الفلسطينية لن يتم بدون مصر، فضلا عن استقبالها المصابين من مزدوجي الجنسية للعلاج.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن موقف مصر وجهودها في الإفراج عن محتجزتين بقطاع غزة لدواع إنسانية جاء ليؤكد جهود مصر الدبلوماسية القوية التي بذلتها من أجل وقف التصعيير في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا، من مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول مستجدات التصعيد الإسرائيلي في غزة، إذ أكد الرئيس السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلًا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، والذي يتطلب موقفا دوليا حازما، يهدف إلى حقن الدماء وإنفاذ المساعدات الانسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.