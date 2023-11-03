وكيل «خارجية النواب»: مصر خاضت معارك دبلوماسية عديدة لدعم الفلسطينيين

قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة، ومصر خاضت معارك دبلوماسية كبيرة وقوية في اتجاه دعم الشعب الفلسطيني، والسعي بكافة الطرق لتحفيز المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته في وقف العدوان الغاشم من جانب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مثل اختراقا واضحا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف، وغيرها من المواثيق والمقررات الشرعية الدولية.

جهود مصر الدبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية

وأشار، إلى أن مصر عملت بتفاعل شديد مع عدة أطراف دولية في العمل على فتح ممرات إنسانية، وإمكانية عبور أكبر عدد من المساعدات، وضغطت في القدرة على زيادة المساعدات التي تعتبر إلى الجانب الآخر واستدامتها، ولذلك مصر في خضم المعركة الدبلوماسية الدائرة الآن؛ سعيًا نحو مزيد من المساعدات للدخول إلى الجانب الفلسطيني، فضلا عن استدامتها بما يضمن السعي نحو التخفيف على الأشقاء في غزة لما يعانون الآن من قسوة شديدة تحت القصف والحصار.

وتابع، أن مصر تعمل بقوة باتصالاتها الدبلوماسية، ومن خلال تحركاتها في المنظمات الدولية؛ لوقف الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الخولي: العالم أشاد بدور مصر في القضية الفلسطينية

واستكمل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كثير من بلدان العالم أشادوا بدور مصر المهم والواضح والقوي والكبير في القضية الفلسطينية، وفي محاولات إرساء العدالة في الوضع الحالي، والتفتيش عن عدالة غائبة في المنظومة الدولية، وهو ما كان محل تقدير واحترام وإشادة عديد من بلدان العالم لدور مصر في مساندة قطاع غزة وفلسطين، وهو دور لم يأتي اليوم، ولكنه كان حاضرا دائما عبر التاريخ والحروب وتضحيات المصريين، وما زال وستظل القضية الفلسطينية قضية مركزية للمنطقة، وستظل أيضا في وجدان كل مصري وعربي، حتى اللحظة التي يحصل فيها الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته.