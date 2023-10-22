«القومى للقلب».. يستقبل 2000 مواطن لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات يوميا

دشنت الدولة معهد القلب القومى فى عام 1964 لعلاج مرضى القلب وإجراء العمليات الجراحية، وتتمثل مهمة ورسالة المعهد فى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية وآمنة للمجتمع تتماشى مع معايير الأداء المصرية للمستشفيات والخدمات الصحية ومقبولة من المجتمع وبتكلفة مقبولة، بحيث تؤدى إلى إحداث تأثير فعال على صحة المجتمع، وذلك بواسطة فريق طبى وإدارى مدرب ومؤهل.

ويتردد على معهد القلب بشكل يومى ما يقارب 2000 مواطن، يتم إجراء الفحوصات لهم على يد كوادر طبية على مستوى عالٍ فى مختلف المجالات.

وتعمل إدارة المعهد على تقديم خدمة متكاملة لتحقيق توقعات المرضى والمجتمع، والعمل على نشر الثقافة الصحية فى المجتمع، كذلك العمل على تقليل مضاعفات أمراض القلب بمصر.

ويهدف المعهد لسلامة المرضى والموظفين، وتحسين البنية التحتية، والتميز بمستوى جودة عالٍ فى الصناعة الطبية فى مصر ومقارنة ذلك بالمستويات العالمية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ192 ألفاً و791 مواطناً بالمعهد القومى للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 100 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 55 ألفاً و115 حالة، واستقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد أكثر من 1500 حالة مرضية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 11 ألفاً و339 مريضاً، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وأجرى المعهد 749 ألف عملية قلب مفتوح، بنسب نجاح تتراوح ما بين 75 و80%، بما يضاهى النسب العالمية، فضلاً عن إجراء 3 آلاف و783 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 16 ألفاً و310 تحاليل طبية، بالإضافة إلى 21 ألفاً و883 أشعة.

«عبدالغفار»: نستخدم أحدث جهاز لكشف العيوب الخلقية للشرايين والأوردة

وقال د. محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه وفقاً لخطة التطوير ورفع الكفاءة بالمعهد، تم تشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة 35 مليون جنيه، ويتميز باستخدام الذكاء الاصطناعى لتقليل جرعات الأشعة، والتصوير المقطعى رباعى الأبعاد، ويتيح إمكانية الكشف عن العيوب الخلقية للشرايين والأوردة، والكشف عن أدق وأصغر الشعيرات الدموية، والكشف عن الأورام متناهية الصغر، وإمكانية الفحص فى وقت قصير، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى أن المعهد يحرص على تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والأمراض المعدية.