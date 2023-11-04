أعلن مستشفى كفر شكر التخصصي، عن خريطة العيادات الخارجية المجانية التي ينظمها المستشفى ضمن المبادرات الرئاسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تخفيف الأعباء على المواطنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

خدمات متكاملة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية

وتستعرض «الوطن» خريطة مواعيد العيادات الخارجية المجانية بمستشفى كفر شكر التخصصي، المقررة خلال شهر نوفمبر الجاري في إطار تحسين الخدمات وتقديم خدمات متكاملة ورعاية الفئات الأولي بالرعاية.

مواعيد العيادات المجانية بكفرشكر التخصصي

وأوضح الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفي كفر شكر التخصصي، أنه من المقرر العمل بالعيادات الخارجية المجانية لشهر نوفمبر الجاري تحت شعار «الأفضل دائما خدمات طبية متكاملة » كالتالي:

الأحد: 5 نوفمبر الجاري النسا والولادة الأطفال

الثلاثاء: 7 نوفمبر الجراحة

الأحد: 12 نوفمبر أنف و أذن

الأربعاء: 15 نوفمبر عظام

الأثنين: 20 نوفمبر الكلى

الأربعاء: 22 نوفمبر صدر

الأحد: 26 نوفمبر جلدية

الاثنين: 27 نوفمبر الرمد

الثلاثاء: 28 نوفمبر الباطنه

أوضح الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أن الخدمات المجانية تأتي ضمن خطط استراتيجية واضحة وأهداف محددة لضمان حصول المواطنين والفئات الأولى بالرعاية على أفضل خدمة طبية في إطار تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمة الطبية وتوفير الفرق الطبية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التي يجرى تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة وإزالة كافة التحديات للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة ويسر وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لـمنتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم ومستحقي دعم تكافل وأسرهم ومستحقي دعم كرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية ومنتفعي برامج الدعم النقد والاسر الأولي بالرعاية حيث يتم استقبال هذه الفئات وتطبيق منظومة الإحالة للتخصصات المختلفة حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.