بتكلفة 461 مليون جنيه.. 20 مشروعا تغير وجه الحياة في كفر شكر وقليوب

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في مدينتي كفر شكر وقليوب، شملت 20 مشروعا خدميا تُساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية في الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، مؤكدا أن الدولة تخطو خطوات متسارعة نحو إحداث تنمية شاملة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا أن المشروعات تأتي في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

سرعة الانتهاء من وصلات المياه المنزلية

واستهل محافظ القليوبية جولته، بتفقد مشروعات مدينة كفر شكر، بداية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تفقد محطة رفع صرف صحي كفر عامر ورضوان، على مساحة 400 متر، وتستوعب 6739 م 3/ يوم، بتكلفة 36 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء المحطة من جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية، مشددا على سرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية، مُشيرا إلى أنه تم تسليم المحطة لشركة المياه والصرف الصحي بعد الانتهاء من خطوط الطرد والشبكات، وتمت تجارب التشغيل، وسيتم البدء في توصيل الوصلات المنزلية في 31 أغسطس الجاري

تجدر الإشارة إلى أن المحطة تخدم 11 ألف نسمة من سكان قرى كفر عامر ورضوان وكفر منصور.

الهجان يشدد على سرعة تسليم محطة صرف القدري

وتابع «الهجان» جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة، وتخدم قرى «الشقر، برقطا، كفركردي»، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة استيعابية 15 ألف م3/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها إلى 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطه 100 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى.

نصيب كبير للقليوبية في مشروعات الدولة

وصرح محافظ القليوبية أن المحافظة حظيت بنصيب كبير من المشروعات التي قامت الدولة المصرية بتفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت عدد المشروعات المنتهية 260 مشروعا بتكلفة 8.15 مليار جنيه، في حين أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها 49 مشروعا بتكلفة 180.2 مليون جنيه، وقد وصلت نسبة القرى المخدومة بالصرف الصحي إلى 70% على مستوى المحافظة.

واستكمل «الهجان» تفقده لأعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى، بطاقة إستيعابية 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تتخطى ال 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90%من إجمالي الأعمال المدنية، وجاري توريد أعمال الكهروميكانيك، وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية لعدد من المباني المتبقية، للبدء في تنفيذها والانتهاء من المشروع بالكامل.

الانتهاء من 27 مشروعا في 3 سنوات

وصرح «الهجان» خلال جولته، أنه تم الانتهاء خلال الفترة من 2019 حتى الآن، من 27 مشروعا على مستوى المحافظة في قطاع الصرف الصحي، بإجمالي 1686.5 مليون جنيه، وعدد 9 محطات مياه شرب بإجمالي 951 مليون جنيه، وجار تنفيذ 36 مشروع صرف صحي باعتماد 2.3 مليار جنيه، و6 مشروعات مياه شرب باعتماد 931 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة، افتتح المحافظ الملعب المنجل بمركز شباب أسنيت بعد إحلاله وتجديده بتكلفة نصف مليون جنيه، على مساحة 1500 متر، وتمارس فيه عدة أنشطة بينها «كرة القدم، الكاراتيه، الكونج فو»، كما تفقد مركز شباب أسنيت، وافتتح مكتب بحث ثقافي والذي يُنظم برنامج «مشواري» لتعليم الشباب كيفية البحث عن عمل يتناسب مع مهاراتهم، كما يقام بالمكتب برنامح تدريب برلماني للطلائع والشباب، والذي يبدأ من اليوم 23 أغسطس وينتهي في 29 أغسطس، والهدف من البرنامج تعليم الشباب كيفية إدارة حوار.

12 ملعبا خماسيا في القرى المحرومة بالقليوبية

وأوضح «الهجان» أثناء جولته، أنه خلال مبادرة «بنكمل بعض» التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد تم إنشاء عدد 12 ملعبا خماسيا في القرى المحرومة من الملاعب، وذلك في إطار خدمة المحافظة بتوفير كافة الأنشطة الرياضية بجميع القرى، لدعم قدرات الشباب وخلق متنفس لهم وأماكن للترفيه.

كما تفقد محافظ القليوبية عدداً من المشروعات الخدمية التي تخدم أهالي مدينة كفر شكر، وبينها أرض الجمعية الزراعية وموقف كفر شكر، والتي شرعت المحافظة في إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الـ27 من شهر يوليو الماضي، وتم عمل جسات تحليل التربة من قبل المهندس الاستشاري لبدء الإنشاءات المدنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية.

إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بتكلفة 7 ملايين جنيه

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية 7 ملايين جنيه، وسيتكون المبنى من 4 طوابق، على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية، بالإضافة لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر داخل الجمعية الزراعية، وذلك بعد التنسيقات التي تم إجراؤها بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

وشدد «الهجان» أثناء جولته على ضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن، حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق.

تطوير مكتب بريد كفر شكر

كما تفقد المحافظ مكتب بريد كفر شكر، والمقام على مساحة 125 مترا ومكون من طابقين، بتكلفة 4 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال المبنى الإنشائية، باستثناء دخول المرافق «المياه والكهرباء»، وجار التنسيق مع الجهات المختصة والمسند إليها تنفيذ المشروع لإنهاء تلك المشكلة، للاستفادة من المبنى وتشغيله لتقديم الخدمة للمواطنين.

وافتتح محافظ القلويبية كورنيش النيل بالمدينة بتكلفة 6 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة، حيث شمل التطوير توسعة الطريق ليكون عرضه 14 مترا وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول كيلو و650 مترا ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له، بالإضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع.

توسعات في مدارس كفر شكر لإنهاء الكثافة بالفصول

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تفقد محافظ القليوبية أعمال توسعات مدرسة الحرية، بعدد 15 فصلا وبتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما تفقد توسعات مدرسة الدكتور صفوت محيي الدين، بعدد 20 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وتابع أعمال الإنشاءات بالمدرستين، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال لتشغيل المدارس لتكون جاهزة في الفصل الدراسي الثاني للعام المُقبل، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول من خلال إنشاء مدارس جديدة أو إضافة توسعات بالمدارس الموجودة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية لتوفير جو مُلائم للطلاب.

وفي السياق ذاته، توجه محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب لافتتاح وتفقد عددا من المشروعات، استهلها بقطاع الأبنية التعليمية، حيث تفقد توسعات مدرسة سنديون للتعليم الأساسي، المكونة من 18 فصلا، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، كما تفقد توسعة مدرسة سنديون الرسمية لغات، وتتكون من 11 فصل، بتكلفة 6.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي عدد الفصول بعد التوسعة 55 فصلا، علاوة على تفقد مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي بتكلفة 5.6 مليون جنيه، 26 فصلا توسعة.

أعمال تبطين الترع في قليوب

وفي قطاع الموارد المائية والري، تفقد محافظ القليوبية أعمال تأهيل وتبطين ترعة فاضل بعد الانتهاء منها بطول 6.8 كم، وبتكلفة 20 مليون جنيه، موجهاً باستمرار أعمال تطهير الترعة، مطالباً المواطنين بالحفاظ عليها وعدم إلقاء المخلفات بها.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل وتبطين الترع، والتي تهدف إلى الحد من إهدار المياه والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع التلوث والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

افتتاح الملعب الخماسي في قلما

وتابع محافظ القليوبية جولته في قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب قرية قلما بمدينة قليوب، بتكلفة 800 ألف جنيه، ويضم المركز عدة ألعاب منها «كرة القدم، الكاراتيه، الجوالة»، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وترفيهية، وتقام بالمركز مبادرة «علم ابنك الرسم».

كما افتتح المحافظ إحلال وتجديد الملعب الخماسي بصنافير، بتكلفة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بقرية كوم أشفين بقليوب، بتكلفة مليون جنيه، ويقع على مساحة 2500 متر، ويقدم عدة أنشطة مثل «كرة القدم، الكاراتيه»، والمبنى الإداري بمركز الشباب ويُقام به ندوات تثقيفية ودينية، و«الرسم والقراءة وبلياردو وتنس طاولة».

وأكد «الهجان» أن الدولة تهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية من خلال تطوير البنية التحتية الإنشائية للملاعب والمباني وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة بها، حيث تشهد تلك الفترة طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لملف الشباب والرياضة.

تطوير ميدان العاشر من رمضان

كما افتتح ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، بتكلفة 7 ملايين جنيه، والتي قامت المحافظة بتطويره وتحويله إلى ميدان ذو طابع جمالي ومروري منسق، حيث تم استغلال الجزيرة الوسطى لإقامة متنزه وحديقة متكاملة، لتكون متنفساً لأهالي المدينة، بالإضافة إلى تركيب البرجولات الخشبية والمقاعد الرخام، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية وإنشاء شبكة كهرباء ومياه داخلية، علاوة على إنهاء إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، وزراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي أضفت على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفساً جديداً لأهالي مدينة قليوب.

ووجه «الهجان» باستمرار متابعة الميدان من نظافة وري النخيل والشجيرات بأحواض الزرع بصفة دورية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى ضرورة تركيب كاميرات لمتابعة الميدان على مدار الساعة.

تطوير مستشفيي الحميات والرمد

كما تفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات ومستشفى الرمد، بتكلفة 11 مليون جنيه، حيث تم مدهما بمجموعة من الأجهزة الطبية «5 رعاية - 35 سريرا بالقسم الداخلي - 5 وحدات فوق سرير رعاية - 2 جهاز تنفس صناعي - 10 مولد أكسجين 10 لتر - 8 جهاز شفط 10 لتر - 2 عربة إنعاش»، بالإضافة إلى تجهيز غرفة العناية المركزة.

إنشاء موقف سيارات في حلابة وصنافير

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف سيارات حلابة وصنافير بمدينة قليوب، على مساحة 700 متر، والجاري إنشاؤه من قبل المحافظة، ويستوعب أكثر من 150 سيارة ميكروباص، بتكلفة مليوني جنيه، موجهاً باستغلال قطعة أرض ملاصقة لتوسعة الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة، بالإضافة إلى إنشاء باكيات وعربات طعام متنقلة للشباب لاستغلال المنطقة بالكامل، مُشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع سيتم رفع كفاءة المنطقة لتصبح منطقة حضارية منظمة وغير عشوائية.

كما تفقد محافظ القليوبية مشروع صرف عزبة الغنامة ورصف وتأهيل الطريق التبادلي، بمنحة من الوكالة الألمانية Giz، بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه، مُشدداً على دفع الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي القرية.