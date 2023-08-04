تدشين عيادة المشورة الطبية في كفر شكر بالقليوبية.. تضم تخصصات متعددة

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تدشين واستحداث عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر شكر الصحية، والتي تعمل لأول مرة في المحافظة، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأساسية، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

خدمات أول عيادة مشورة صحية بالقليوبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن عيادة المشورة الطبية تقدم خدمات كل ما يخص صحة المواطن، وتهدف إلى نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع، حيث تتضمن أكثر من 1600 مشورة طبية في موضوعات مختلفة، موضحا أن العيادة تقدم المشورة في مجالات التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والتغذية الوريدية وصحة الطفل والسمعيات والأنيميا والتقزم والنمو المثالي وصحة الأسنان.

خدمات التوعية في عيادة المشورة

كما تقدم خدمات التوعية وخدمات تكافل وكرامة وعلاج الإدمان والإقلاع عن التدخين والتداخلات الدوائية والطوارئ والصدمات التحسسية والحساسية.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن العيادة بها خدمات التحصين واللقاح والتطعيمات الروتينية واللقاحات الموسمية بجانب خدمات الصحة الإنجابية وتضمن صحة الأم والجنين وصحة المرأة وفحوصات ما قبل الزواج ورعاية الحامل وتنظيم الأسرة.

ندوات تثقيفية عن التوحد

كما تتضمن عيادة المشورة العديد من الأنشطة المقدمة للمواطنين وأبرزها ندوات تثقيفية عن التوحد باليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي للشلل الرعاش واليوم العالمي لسلامة الغذاء واليوم العالمي لغسل الأيدي، كما تم إضافة بعض البرامج الجديدة للعيادة ومنها قلبك أمانة.

وأضاف أن عدد المترددين على عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي بلغ 1680 حالة تثقيفية، تنوعت بين التغذية السليمة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وحالات الأدوية وحالات التوعية والخدمات وحالات التحصين.