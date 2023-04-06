محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في «كفر شكر» بتخفيضات 30%

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض «أهلا رمضان» بمدينة ومركز كفرشكر، ليرتفع بذلك عدد منافذ المعرض بالمحافظة إلى 11 منفذا في عدد من أنحاء المحافظة.

موقع معرض «أهلا رمضان» في كفرشكر

أقيم معرض أهلا رمضان بمنطقة السوق في شارع جمال عبد الناصر في مدينة كفرشكر، وشهد المعرض إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة بأماكن معارض «أهلا رمضان»، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق بتخفيضات تصل إلي 30%

توفير السلع بمعارض اهلا رمضان القليوبية

يأتي المعرض في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

قال محافظ القليوبية في تصريحات صحفية علي هامش إفتتاح المعرض إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة بعد تحديد أماكن صالحة لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.