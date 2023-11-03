«وفا»: استشهاد 7 فلسطينيين بينهما طفلان في غزة والخليل

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، كما استشهد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهاد 5 فلسطينيين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عمر بالقرب من المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

كما أفاد مراسل وفا باستشهاد طفل جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج.

وكانت مدفعية الاحتلال قد كثفت من قصفها لمناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع في الساعات الأخيرة.

تشييع جنازة الطفل الشهيد محمد الجعبري

وفي سياق متصل شيع أبناء محافظة الخليل، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد وائل الجعبري «17 عاما» في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد في حارة الجعبري بالخليل، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع، ونقل جثمانه الطاهر إلى مسجد نمرة، إذ أدى المشيعون الصلاة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان الشهيد الجعبري أصيب، ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال إصابة بليغة في الرقبة والصدر، خلال مواجهات وسط الخليل، ارتقى على إثرها شهيدا في مستشفى الخليل الحكومي.

وكانت محافظة الخليل قد شيعت في وقت سابق من اليوم جثماني الشهيدين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجرا لمخيم الفوار جنوب الخليل.