نصائح مهمة للحصول على أعلى جودة وإنتاجية للمحاصيل الزراعية

يسعى المزارعون دائما للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، وكذلك يهمهم جودة المزروعات. وتقدم «الوطن» خلال السطور القادمة أهم النصائح التي صدرت عن الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، التي يمكن أن يستفيد منها المزارعون وكذلك المهتمون بالزراعة في أي مساحات منزرعة.

أهم الإرشادات الزراعية

تقول المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» أن هناك مجمموعة من النصائح والإرشادات والمعلومات تساهم في الحصول على إنتاجية مرتفعة للمحاصيل الزراعية بصفة عامة وجودة عالية للثمار أو المزروعات بمختلف أنواعها، وهي:

1– زيادة نسبة النيتروجين في التربة تؤدى إلى عدم إصابة النباتات بالحشرات.

2–الآزوت يتحكم فى قدرة النبات على إمتصاص الفوسفور والبوتاسيوم .

3– زيادة التسميد الأزوتي بدلا من التسميد الفوسفوري يؤدي لظاهرة الشتلات المسرولة.

4– عنصرا البوتاسيوم والفوسفور لا يحدث لهما امتصاص فى النبات إلى بعد مرحلة الإخصاب وتكوين الأوكسينات.

5–البرق يمد التربة بالنيتروجين.

6– الطين يحفظ الماء بالتربة لمواجهة فترات الجفاف .

7–رش النحاس أو مبيد فطرى به نحاس يسرع من تساقط الأزهار .

8–مشتقات حامض الفوسفورى وملح الأورثو فوسفوريك يجعل الثمار أحجامها متجانسة ويمنع التشوه ويزيد من حجمها ويرفع نسبة السكر «الصالحة للأكل».

9– المادة العضوية من أصل نباتى لا ينتج عنها أى فطريات أو أمراض للتربة.

10–رش الآوكسينات قبل الزهير وبعد العقد يعمل على تقليل التساقط للثمار والزهرة.

11- تساعد بعض مكونات الحامض الأمينى فى حماية النبات من الخضرات والتلف.

12– سماد اليوريا فى وقت التزهير يسرع من تساقط الأزهار.