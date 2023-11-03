مصطفى الفقي: مصر تصدت بحرفية شديدة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية

ثمن الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي مجهودات القيادة السياسية التي بذلت خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المسلوبة خاصة مع تصاعد الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة.

الفقي: مصر تصدت لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وقال مصطفى الفقي في تصريحاته لـ«الوطن» إن مصر تصدت بحرفية شديدة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار والتي كانت من بينها فكرة تهجير الفلسطينيين لمنطقة سيناء وتمسكت بمواقفها الثابتة من القضية منذ ظهورها والتي تتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وتابع مصطفى الفقي: «الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر والذي شنت فيه حركة حماس هجوما على قوات الاحتلال جاء نتيجة للانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة حيث ارتكبت عدة وقائع غير إنسانية على الإطلاق ما بين منع الصلاة والاعتداء النساء والأطفال الأمر الذي أدى لفيض الكيل بنفوس الفلسطينيين».

الفقي يثمن قمة القاهرة للسلام 2023

وشدد على أن قمة القاهرة السلام لدعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية أكدت على القوة المحورية التي تمتلكها مصر في العالم.