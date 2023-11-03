محافظ المنيا: لا زيادة في أجرة المواصلات وحملات تفتيشية على المواقف

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من توافر مخزون المواد البترولية والبيع بالأسعار الجديدة مع الإبقاء على سعر السولار دون زيادة.

عدم زيادة تعريفة الركوب

أكد محافظ المنيا عدم زيادة تعريفة وأجرة المواصلات واستمرار العمل بها لسيارات الأجرة، ولكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وانتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى.

التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة

وشدد محافظ المنيا على مواصلة الجهات المعنية حملاتها الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين، لافتا إلى استقبال غرفة عمليات المحافظة لأي شكاوى أو بلاغات تخص أي مخالفات بعدم الالتزام بالتعريفة المقررة على تليفون رقم 0862342200