بدء تجهيزات احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر

بدأ دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، التجهيزات النهائية، لاحتفالية ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، وفتح البايكات للبائعين من الأقباط والمسلمين، وانتشرت سرادقات بيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة.

إلغاء المبيت اليومي بالدير

وكان دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أعلن استقبال الزوار يومياً خلال فترة احتفالاته بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، في الفترة من 10 نوفمبر المقبل حتى 16 نوفمبر لعام 2023، من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.

تكريس أول كنيسة

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحديداً دير مار جرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر، احتفالاته في الـ 10 من شهر نوفمبر المقبل، للاحتفال السنوي للدير، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد القديس مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.