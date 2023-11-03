توزيع هدايا وفعاليات متنوعة في احتفال الأقصر بعيدها القومي

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة يوم 4 نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في عام 1922، حيث شاركت هذا العام في احتفالات العيد القومي مؤسسة العربي لتنمية المجتمع على طريقتها الخاصة بالتعاون مع محافظة الأقصر، عبر إطلاق أوتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغاني الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومي.

تعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يوم ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، حيث يأتي ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بمشاركة مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال في حديقة الطفل لتعزيز الانتماء وحب الوطن في قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا الرمزية على الأهالي في الشوارع، مشيداً بالدور المُميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة في الاحتفال بعيدها القومي بطرق مبتكرة يشعر به المواطنون في شوارع وميادين المحافظة.