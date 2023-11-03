أسعار 15 صنفا من زيت الطعام في منافذ التخفيضات بالمنيا

خصصت محافظة المنيا 94 منفذا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار منتشرة في كافة المراكز والمدن، وعدد من المجالس القروية لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، ويتم طرح 15 صنفا من زيوت الطعام مختلفة الأنواع والأحجام في تلك المنافذ.

أسعار زيوت الطعام في منافذ المبادرة

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا في تصريحات لـ«الوطن»، إن منافذ مبادرة تخفيض الأسعار تطرح زيوت طعام متنوعة وذات جودة وبأسعار مخفضة وتنافسية موضحا أن أسعار زيوت الطعام في تلك المافذ كالتالي:

-زيت طعام خليط هدية 700ملي بسعر 34 جنيها بدلا 40 و42 جنيها.

-زیت طعام خليط قلية 700مل بسعر 34 جنيها بدلا من 40 و42 جنيها.

-زيت طعام خليط الممتاز 700 ملي بسعر 34 جنيها بدلا من 40 و42 جنيها.

-زيت طعام خليط هدية 1 لتر بسعر 46 جنيها بدلا من 54و56 جنيها.

-زیت طعام خليط قلية لتر بسعر 46 جنيها بدلا من 54 و56 جنيها.

-زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بسعر 46 جنيها بدلا من 54 و56 جنيها.

-زيت سندباد لتر بسعر 42 جنيها بدلا من 52 جنيها.

-زيت غالية لتر بسعر 38 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-زيت مرجانة 900 ملى بسعر 39 جنيها بدلا من 49 جنيها.

زيت مرجانة 800 ملى بسعر 32 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-زيت غالية 700 ملي بسعر 32 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-حلوة زيت خليط 700 ملي بسعر 34 جنيها بدلا من 41 جنيها.

-حلوة زيت خليط 1 لتر بسعر 46 جنيها بدلا من 53 جنيها.

-هنادي زيت خليط 700 ملی بسعر 34 جنيها بدلا من 41 جنيها

-هنادي زيت خليط 1 لتر بسعر 46 جنيها بدلا من 53 جنيها.