وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر لعبت دورا دبلوماسيا ممتازا لدعم القضية الفلسطينية

ثمّن الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجهود المصرية التي قامت بها الحكومة لدعم القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

الدولة المصرية تقف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية

وقال «السادات» في تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية لعبت دورا دبلوماسيا بمستوى حرفي متميز خلال الأيام الماضية لدعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والتي كان أولها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة السلام بالقاهرة والتي جاءت لتؤكد حرص الدولة المصرية على الوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية والاستماع لكافة وجهات النظر.

وتابع وكيل خارجية الشيوخ: «وذلك فضلًا عن المشاورات واللقاءات التي أجرتها القيادة السياسية مع مسؤلي العلاقات الدبلوماسية بالدول والتي كان أبرزها لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي والذي أكد له الرئيس على ضرورة وجود حل جذي للقضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين».

واختتم وكيل خارجية الشيوخ حديثه مثمنًا دور منظمات المجتمع المدني والحكومة في تقديم الدعم اللوجستي للفلسطينيين المتمثل في اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفع لدخولها للأراضي الفلسطينية منذ بدء الأحداث قائلا تؤكد مكانة فلسطين لدى نفوس المصريين.