متحدث «الصحة الفلسطينية»: نطالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى من غزة

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط عدد هائل من الإصابات نتيجة قصف إسرائيلي، ووصولهم الى مستشفى الإندونيسي والشفاء.

كما أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال استهدف قافلة طبية تضم عددا كبيرا من الجرحى.

كما طالب القدرة المجتمع الدولي لجم الاحتلال ووقف الاعتداءات بحق شعبنا، كما طالب بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى بقطاع غزة.