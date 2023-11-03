«هشام» و«هناء» جمعهما الحب وفرّقتهما الحرب.. آخر الضلمة «نور»

حب الطفولة وعشرة العمر جعلت من الشاب الثلاثينى فلسطينى الدم مصرى الجنسية، بيتاً صغيراً تحول إلى وطن لحبيبته الفلسطينية، التى شاركها أحزانها قبل أفراحها حتى أصبح الاثنان وطناً واحداً، فهى حب يزداد كل يوم عن الآخر، وذلك بسبب خوفه على فقدانها خلال بقائها فى غزة، فى ظل الأوضاع الراهنة التى يمر بها القطاع، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى.

قبل سنوات طويلة كانت «هناء» طفلة صغيرة تلعب أمام عينيه، لم يكن يعلم أنها ستكون نصفه الآخر وشريكته فى الحياة، بعد أن كانت شريكته فى مرحلة الطفولة خلال زياراتها إلى مصر التى اعتادت البقاء بها ما بين الشهر والشهرين، أراد أحمد هشام، الذى يعمل معلماً وينتمى إلى محافظة الشرقية، أن يوثق حبه لمن ملكت قلبه ببراءتها وجمالها، ويعقد قرانه عليها، وحدث ذلك بالفعل فى عام 2019، يحكى «أحمد» بنبرة حنون عن حبيبته: «هناء فلسطينية وطول عمرها عايشة فى غزة، كانت بتنزل مصر زيارات بس عشان تزورنا لأنها بنت عمتى، وكانت بالنسبة لى حب الطفولة اللى كان بعيد، لأنها ما كانتش طول الوقت موجودة فى مصر».

ما يقرب من 3 سنوات، عاش الثنائى المصرى الفلسطينى فى حب كبير، ما بين دعم ومساندة الزوج لقضية زوجته، و«نور» صاحب العامين، هو ثمرة الحب المصرية الفلسطينية، الذى كان سبباً فى زيادة الحب بين الوالدين.

فى منتصف أغسطس الماضى، كانت الزيارة الأولى للزوجة الفلسطينية هناء بسام إلى أهلها منذ أن تزوجت، ليشاء القدر أن تحاصر تحت قصف الاحتلال بغزة.

عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية، كان «أحمد» مصدر الدعم والاطمئنان لزوجته، فى ظل الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة، خاصة بعد نزوحها إلى إحدى المدارس فى القطاع خوفاً من القصف الإسرائيلى، الذى راح ضحيته الآلاف من المواطنين، متمنياً أن تهدأ هذه الحرب، وأن تعود زوجته ونجله بسلام من الأراضى المحتلة.. «القضية الفلسطينية.. قضية مصرية».