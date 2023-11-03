المنصورة في ثوبها الجديد تستقبل وزير التنمية المحلية غدا لافتتاح مشروعات جديدة

تستقبل محافظة الدقهلية صباح غدا السبت اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك في زيارة رسمية يفتتح خلالها عددا من المشروعات الجديدة والتي غيرت من شكل مدينة المنصورة ومنها «مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، والذي جرى إنشاء المركز تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بديوان عام محافظة الدقهلية.

مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، مميزات منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ وهي:

1- جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية.

2- أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة، ليكون بذلك إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش في المنصورة

ويتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الزيارة عدد من المشروعات ومعارض بيع وتسويق المنتجات اليدوية وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية للوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وافتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش في المنصورة.

ويفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والذي يتضمن:

- رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر.

- خلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من استاد المنصورة وصولا إلى ميدان أم كلثوم.

معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش

ويتفقد الوزير بعد ذلك معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة.

مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل بمدينة المنصورة

ثم يتفقد بعد ذلك مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل ويضم:

- طريق سيارات وممشي سياحيا ترفيهيا لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر.

- يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا والمرحلة الثانية تضم قطاعا بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا.

- يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشى سياحي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

افتتاح معرض «مبادرة أيادي مصر» بحديقة شجر الدر

ويختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الدقهلية بافتتاح معرض «مبادرة أيادي مصر» والمقام في حديقة شجر الدر بمدينة المنصورة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذي سيستمر على مدار 10 أيام حيث سينتهي بتاريخ 14 شهر نوفمبر الجاري 2023.

يهدف المعرض الاهتمام بالمنتجات اليدوية والتراثية ودعمها والحفاظ عليها، وكذلك توفير فرص العمل للشباب والسيدات وكل من لديه موهبة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.