إقبال كثيف على منافذ مبادرة خفض الأسعار بالمنيا.. كيلو السكر بـ27 جنيها

انخفضت أسعار السكر في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار في المنيا، وتراجع سعر الكيلو بنسبة تصل 40% عن السوق المحلية، مما أدى إلي زيادة الإقبال على تلك المنافذ البالغ عددها 94 منفذا منتشرة داخل 9 مراكز إدارية وعدد من الوحدات المحلية القروية، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة للتخفيف عن كاهل المواطنين مواجهة غلاء الأسعار ومنع جميع الممارسات الاحتكارية.

سعر السكر في منافذ المبادرة بالمنيا

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نسب الخصم التي تقدمها منافذ مبادرة تخفيض الأسعار كبيرة جدا، ويتم عرض جميع السلع الأساسية وخاصة السكر وزيت الطعام والأرز والدقيق والمكرونة ومنتجات الألبان بكميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين وبأعلي جودة، مشيرا إلي أن سعر كيلو السكر داخل تلك المنافذ 27 جنيها بدلا من 35 و40 جنيها في الأسواق الخارجية، مؤكدا استمرار فتح المزيد من المنافذ في كافة أرجاء المحافظة.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.