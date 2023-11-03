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3 إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بطهطا في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
10:22 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
ترشيد إستهلاك الكهرباء بسوهاج

ترشيد إستهلاك الكهرباء بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بمجلس قروي بنجا بمركز طهطا، وبالقرى التابعة للمركز حرصا على الاهتمام بمنظومة الإنارة العامة مع تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق العامة.

قل عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن المركز اتخذ إجراءات عدة إجراءات خاصة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة بعد تطبيق جدول تخفيف الأحمال.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بسوهاج

أضاف «عوض» أنه يجرى متابعة أعمال الإنارة العامة وإصلاح الأعطال، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء والإنارة العامة وتغيير اللمبات المحترقة واستخدام اللمبات الموفرة.

 

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