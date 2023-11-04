طقس غائم في 8 محافظات.. فرص لسقوط أمطار وانخفاض الحرارة

تشهد بعض المحافظات خلال الساعات القادمة فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، لاسيما في محافظات جنوب الصعيد، التي تشهد طقسا غائم جزئيا مع نشاط للرياح وسط تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار،

وأوضحت الأرصاد، أن 8 محافظات هي «جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، بنى سويف، أسيوط» قد تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق

وعن تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، تشير التوقعات إلى تحولها إلى ضباب كثيف يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة

وتؤثر ظاهرة الضباب الكثيف على محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، المنيا».

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمعدل 4 درجات مئوية مع استمرار فرص سقوط الأمطار لاسيما على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.