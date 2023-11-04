تأجيل انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة رأس سدر لأجل غير مسمى

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، في بيان منذ قليل، إرجاء الربط بين المحطتين الجديدة والقديمة، وبناء عليه جرى تأجيل فصل التيار الكهربائي لأجل غير مسمى وهذا بناء على الإشارة الواردة للمجلس المحلي من شركة الكهرباء بمدينة رأس سدر.

إرجاء فصل التيار الكهربائي

وكانت أعلنت شركة كهرباء رأس سدر عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها يومي السبت والاثنين القادمين 4 نوفمبر و6 نوفمبر 2023 وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الواحدة صباحا.

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، قد أعلنت أن قطع الكهرباء ذلك لربط المحطه المتنقلة القديمة بالمحطة المتنقلة الجديدة، ويترتب على ذلك قطع التيار في نفس المدة المعلنة للمدينة وضواحيها.