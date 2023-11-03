مكاتب بريد تعمل يوم السبت في السويس

الكثيرون من سكان محافظة السويس، يهتمون بمعرفة مكاتب البريد التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع نظراً لاحتاجهم التعامل مع تلك المكاتب في الأعمال البريدية المختلفة

«الوطن» تنشر أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل في محافظة السويس، يوم السبت من كل أسبوع مع ساعات العمل المقرر لكل مكتب وفقاً ما أعلنته محافظة السويس على صفحتها الرسمية بحسب إعلان الهيئة القومية للبريد.

مكاتب بريد تعمل يوم السبت في حي السويس

وتضمن إعلان محافظة السويس، أن مكاتب البريد التي تعمل يوم السبت في حي السويس هي مكتب بريد السويس الرئيسي بشارع هدي شعراوي في حي السويس، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الثالثة عصراً، ومكتب بريد بور توفيق، بشارع القنال بجوار القنصلية السعودية ببور توفيق ويعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثالثة عصراً مكتب بريد السويس ثاني، شارع طلعت حرب بجوار معرض ابراهيم فرج بحي السويس، ويعمل أيضاً خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصراً.

مكتب البريد تعمل يوم السبت بحي الأربعين

فيما جاء في إعلان محافظة السويس وفقاً لإعلان الهيئة القومية للبريد أن مكتب بريد حي ثاني الأربعين، بشارع الورش بجوار إدارة حي الأربعين يعمل يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً ومكتب بريد الأربعين، وذلك بمساكن منتزه سعد أمام مكتبة الجنايني بحي الأربعين، ويعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثالثة عصراً، وكذلك مكتب بريد 24 أكتوبر بعمارة رقم 33 شارع مدينة العبور بالأربعين ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الثالثة عصراً، هذا بالإضافة إلى مكتب بريد مرور السويس الذي يعمل من داخل مبنى إدارة مرور السويس، وذلك من الساعة 8 صباحا حتي الثانية بعد الظهر.

مكاتب بريد تستمر في العمل من 10 صباحا إلى 5 مساء

وتضمنت قائمة مكاتب البريد التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع مكتب منفذ بريد السويس 1، داخل نادي شركة النصر للبترول ويعمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً ومكتب بريد متنقل 4، ويعمل في شارع الحرية أمام سنترال السويس الرئيسي ومجمع المحاكم ويعمل أيضاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.