أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية خلال إجازة عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها، أماكن عمل مكاتب البريد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل، حيث خصصت هيئة البريد 14 مكتب بريد على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين في العيد وصرف المعاشات لكبار السن والفئات المختلفة خلال الإجازة.

تستعرض «الوطن» أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية في عيد الأضحى وفق ما أعلنته محافظة القليوبية في بيان لها، حيث من المقرر أن تعمل هذه المكاتب خلال الإجازة لتقديم الخدمات للمواطنين وصرف المعاشات.

أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية في عيد الأضحى

أوضح بيان محافظة القليوبية أن أماكن عمل مكاتب البريد في عيد الأضحى كالتالي:

- بنها البلد

- القناطر الخيرية

- طوخ

- قليوب المحطة

- قها

- کفر شکر رئیسی

- المنشية الجديدة بنها

- أبوزعبل بلد

- الخانكة الرئيسي

- باسوس مركز القناطر

- الخصوص

- شبين القناطر الرئيسي

- شبين القناطر فرعي

- کفر شکر فرعی

وأوضح البيان أن عناوين أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية كالتالي :

خدمات عمل أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية في العيد

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن خدمات أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية تتمثل في خدمات الأحوال المدنية وخدمات الوحدات المحلية لسداد الرسوم وتقديم الطلبات وإصدار كارت إيزي باي للتعامل مع المدفعوت في المحليات وخدمات التوفير وصرف المعاشات والسحب من دفاتر التوفير وإرسال واستقبال الحوالات والتعامل على الحسابات الجارية والخدمات المرورية وتسديد مخالفات المرور.

وأشار البيان إلى أن أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية في عيد الأضحى تستقبل المواطنين خلال ساعات العمل المعتمدة صباحا دون العمل فترة مسائية على أن تعمل كل مكاتب البريد بالمحافظة بكامل طاقتها عقب الإجازة إعتبارا من الثلاثاء المقبل عقب نهاية إجازة العيد، في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، بجانب العمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي بانتظام التابعة للبريد خلال فترة الإجازة.