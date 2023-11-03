وظائف خالية للشباب والطلبة بسلسلة محلات كبرى.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والراياضة عن وظائف خالية في إحدى سلاسل جملة ماركت، وذلك ضمن مبادرة توظيف مصر وفي إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وبمرتبات مجزية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وجاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

وجاءت الوظائف المطلوبة بمحلات جملة ماركت على النحو التالي:

- مساعد كاشير.

- مشرف خدمه عملاء.

- بيع مباشر.

- مسئول مخازن.

- شيفات.

- موظف أمن.

- جزار بلدي.

- خدمات عامة.

- صيانة «سباك، حدا، كهرباء، تبريد وتكييف».

المميزات الوظيفية

أوضحت الشركة طالبة التوظيف أن المقبولين في الوظائف يحصلون على رواتب مجزية وفرص للترقي وتأمين اجتماعي.

الشروط المطلوب توافرها

- مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة وطلبة بدون مؤهل لعمال الخدمات.

- موقف واضح من التجنيد للخريجين.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقديم للوظائف يرجي ملء الاستمارة من هنــــــــــــــــا، أو الحضور مباشرة في بفرع الزيتون، شارع ترعه الجبل، حدائق الزيتون فرع جمله ماركت بجوار الفرجاني.

أو فرع العبور، 34 عمارات العبور، صلاح سالم الفنجري.

أو فرع الهرم، شارع الهرم محطة الكوم الأخضر، أمام معرض عبد الرحيم عمرو.

أو فرع أكتوبر.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنـــــا.